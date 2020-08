Pedro Rodriguez podpísal trojročnú zmluvu s AS Rím

Rím 26. augusta (TASR) – Španielsky futbalista Pedro Rodriguez podpísal trojročnú zmluvu s talianskym klubom AS Rím. Tridsaťtriročnému útočníkovi predtým vypršal kontrakt v Chelsea Londýn a do Serie A prišiel zadarmo ako voľný hráč.



Podľa informácií agentúry AFP podpísal zmluvu s platnosťou do júna 2023. „Som rád, že som tu v Ríme. Som nadšený touto výzvou a budem sa snažiť prispieť k naplneniu našich cieľov v nasledujúcich sezónach," uviedol.



Pedro, ktorý pôsobil v minulosti aj v FC Barcelona, získal vo svojej kariére 25 trofejí vrátane titulu v Lige majstrov, Európskej lige, anglickej Premier League a španielskej La Lige. Za reprezentáciu Španielska odohral 65 zápasov a strelil 17 gólov.