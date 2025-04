Pekarík sa po zranení vrátil k tréningu: Výrazne sa to zlepšuje

České Budějovice 4. apríla (TASR) - Slovenský futbalový obranca Peter Pekarík sa po zranení lýtka vrátil do tréningového procesu SK Dynamo České Budějovice. Dlhoročný reprezentant hral naposledy začiatkom marca proti Baníku Ostrava. Pre zdravotné problémy vynechal aj dvojzápas play off Ligy národov o postup do B-divízie proti Slovinsku.



„Určite sa to veľmi zlepšuje, už som v tréningovom procese. Veľmi ma mrzí, že som nemohol zasiahnuť do stretnutí pred reprezentačnou prestávkou. Samozrejme, týka sa to aj zápasov za Slovensko. Všetko je však na dobrej ceste, ide to podľa plánu našich fyzioterapeutov a kondičného trénera. Zvyšujem záťaž a verím, že na zápas s Libercom budem pripravený,“ uviedol Pekarík pre český denník Sport.



Tridsaťosemročný pravý obranca si v drese slovenskej reprezentácie zahral na MS 2010 a trikrát na ME (2016, 2021, 2024). Pôvodne figuroval aj v nominácii proti Slovincom. „Komunikoval som s trénerom Calzonom, ktorý povedal, že by bol veľmi rád, keby som prišiel. Keď som bol nominovaný, ešte bolo v kartách, že zasiahnem do hry. Ďalšie vyšetrenia však ukázali, že by to bol príliš veľký risk ísť na zápasy. Radšej sme vybrali pomalšiu a istejšiu cestu.“



Pekarík sa začiatkom februára dohodol na zmluve s tímom SK Dynamo České Budějovice. Jeho príchod do posledného tímu ligy treba podľa českých médií určite označiť za jedno z najväčších prekvapení zimného prestupového obdobia. Dynamo však aj po 27. kole stále čaká na prvé víťazstvo. Mužstvo tak má naďalej len štyri body a za Pardubicami zaostáva o priepastných dvanásť bodov. „Vlani sa tu podarilo zachrániť ligu, v novej sezóne sa situácia zhoršila. Prišiel som sem s tým, že chcem pomôcť klubu a celej kabíne. Mužstvo prevzali pán Lerch a Jirka, ktorí pred rokom na jar zachránili Dynamo v lige, robia veľmi dobrú a poctivú prácu, sú to správni ľudia na správnom mieste. Vždy, keď prídem na štadión, dodáva mi to pozitívnu energiu aj v súčasnej situácii.“



Pilier slovenskej obrany má na konte 134 štartov za národný tím a na rekordéra Mareka Hamšíka mu chýbajú už len štyri. „Obliekať slovenský reprezentačný dres bolo pre mňa vždy dôležité. Ako malý chlapec som sníval o tom, že ho budem nosiť, a teraz ho nosím už osemnásty rok. Popri klubových úspechoch je to to najcennejšie, čo som mohol v kariére dosiahnuť. Som šťastný, že som stále súčasťou národného tímu - hral som na majstrovstvách sveta, posledné ME boli pre nás úspešné. To ma napĺňa obrovskou vďačnosťou, hrdosťou. Ak ma bude národný tím potrebovať a ja mu budem môcť pomôcť, budem rád, ak v ňom ešte chvíľu pobudnem,“ zdôraznil pre portál sport.cz.







fk du mp