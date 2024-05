Phillips sa vrátil z hosťovania vo West Hame do Manchestru City

Londýn 13. mája (TASR) - Zranený anglický futbalista Kalvin Phillips sa vrátil z hosťovania vo West Hame United do svojho kmeňového klubu Manchester City. Informovala o tom agentúra AFP.



Dvadsaťosemročného stredopoliara trápia najnovšie problémy s lýtkovým svalom a vôbec celá sezóna sa nesie v duchu zdravotných problémov, v dôsledku ktorých odohral v Premier League za "kladivárov" len osem zápasov a na jeseň štyri za City.



Do West Hamu prišiel v januári na polročné hosťovanie z tímu úradujúceho majstra. Vinou zranení vypadol aj z kádra anglickej reprezentácie v marcovom asociačnom termíne a pravdepodobne sa mu neujde ani miesto v záverečnej nominácii na ME v Nemecku.