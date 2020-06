Piate kolo testov v Premier League s jedným pozitívnym prípadom

Londýn 3. júna (TASR) - Piate kolo testovania na koronavírus v kluboch anglickej futbalovej Premier League prinieslo jeden pozitívny prípad. Vedenie súťaže nezverejnilo meno a ani klub inkriminovanej osoby, ktorú teraz čaká sedemdňová domáca izolácia.



Výsledky testovania tak umožňujú, aby sa 17. júna uskutočnil plánovaný reštart najvyššej anglickej súťaže. Premier League by sa mala opätovne rozbehnúť duelom medzi úradujúcim majstrom Manchestrom City a Arsenalom Londýn, na 17. júna naplánovali aj ďalší dohrávaný súboj Aston Villy so Sheffieldom United.



Po obnovení spoločných tréningov vykonali v Premier League doposiaľ 5079 testov na koronavírus, v prvých troch vlnách testovania odhalili 12 pozitívnych prípadov, štvrtá bola bez nálezu. Hráčov aj zamestnancov budú naďalej testovať dvakrát do týždňa. Informovala v stredu britská BBC.