Pique čelí vyšetrovaniu ohľadom zmluvy RFEF so Saudskou Arábiou

Barcelona 30. mája (TASR) - Španielsky súd zahrnul do vyšetrovania kontroverznej zmluvy tamojšej futbalovej federácie so Saudskou Arábiou aj bývalého reprezentanta Gerarda Piqueho.



Zo súdnych dokumentov, ktoré sú k dispozícii médiám, podľa AP vyplýva, že sudca Delia Rodrigo formálne rozšíril vyšetrovanie aj o niekdajšieho obrancu španielskeho národného tímu a FC Barcelona. Pique tak čelí podozreniam z korupcie spoločne s bývalým prezidentom Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisom Rubialesom.



Na začiatku apríla polícia zatkla Rubialesa na základe obvinení z korupcie a prania špinavých peňazí. Vyšetrovanie sa týka podozrenia z finančných podvodov v súvislosti s presunutím španielskeho Superpohára do Saudskej Arábie. Polícia už predtým prehľadala hlavné sídlo RFEF neďaleko Madridu aj Rubialesovu rezidenciu v Granade.



Rubiales odstúpil z čela RFEF v septembri po afére z MS žien, keď na ústa pobozkal reprezentantku Jennifer Hermosovú. Vo funkcii prezidenta federácie bol od mája 2019 a práve počas jeho pôsobenia sa španielsky Superpohár presunul do Saudskej Arábie. V rámci zmluvy má RFEF každý rok zarobiť 40 miliónov eur. Vyšetrovanie dohody sa začalo po tom, ako v roku 2022 unikla zvuková nahrávka, na ktorej sa o miliónových províziách mali rozprávať Rubiales práve s Piquem.



Dokumenty skonfiškované políciou v marci ukázali, že okrem desaťročnej rámcovej zmluvy mala zinkasovať ďalšie štyri milióny eur aj Piqueho spoločnosť Kosmos. Tá sa podieľala na reforme tenisového Davisovho pohára a na spustení alternatívnej futbalovej súťaže King's League v Španielsku.