Pirlo povedie tím Juventusu Turín do 23 rokov

Turín 30. júla (TASR) - Andrea Pirlo sa stal novým trénerom mládežníckeho tímu futbalistov Juventusu Turín do 23 rokov. Vedenie úradujúceho majstra Serie A to oznámilo vo štvrtok, informovala o tom agentúra AP.



Štyridsaťjedenročný bývalý stredopoliar začal svoju hráčsku kariéru v Brescii, potom hral za Inter Miláno, AC Miláno a Juventus. V roku 2015 sa na dve sezóny presťahoval do zámorskej MLS, kde hral za New York City. Počas štyroch sezón s Juventusom (2011 až 2015) vyhral štyrikrát ligu a raz Taliansky pohár. Za taliansku reprezentáciu absolvoval 116 duelov, v roku 2006 sa stal majstrom sveta.