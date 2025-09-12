< sekcia Šport
Futbal: Pišoja sa presadil v Zlíne: Krídelník musí mať čísla
Po vypadnutí MFK Dukla Banská Bystrica z Niké ligy zamieril 25-ročný univerzál do Zlína.
Autor TASR
Zlín 12. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Marián Pišoja vyžaduje od seba góly a asistencie. V službách nováčika českej Chance ligy zo Zlína sa po letnom príchode prepracoval do základnej zostavy. V rozhovore pre portál iDnes.cz uviedol, že futbal nie je len o čiernej práci a krídelník musí byť produktívny.
Po vypadnutí MFK Dukla Banská Bystrica z Niké ligy zamieril 25-ročný univerzál do Zlína. Hovorilo sa aj o záujme trnavského Spartaka, Pišoja si vyberal z viacerých možností. „Niečo na Slovensku, niečo v Poľsku, ale najväčší zmysel mi dával práve Zlín. Hovoril som si, že by mi mohol vyhovovať štýl futbalu,“ prezradil pre iDnes.cz.
V 1. kole českej ligy nastúpil z lavičky, v ďalšom stretnutí nehral, no v nasledujúcich piatich ligových dueloch už bol členom základnej zostavy. Štyrikrát odohral plnú minutáž, raz ho vystriedali v 89. a raz v 80. minúte. „Na Slovensku ma všetci strašili, že to bude hrozne náročné. A ťažké to je. V prvom rade je tu vyššia individuálna kvalita, všetko sa robí vo vyššej intenzite. Šiel som do Zlína s tým, že to nebude jednoduché, že tu sú kvalitní hráči a budem musieť čakať na šancu. Prišla a len dúfam, že to bude ďalej takto pokračovať,“ reagoval.
Ešte pred postupom banskobystrickej Dukly do Niké ligy prichádzal pod Urpín s povesťou stopéra. Na stredného obrancu má však dobre stavaný odchovanec AS Trenčín nevídanú rýchlosť, vďaka ktorej už v najvyššej súťaži v drese Dukly hrával na pravom kraji obrany. Pri systéme na troch stopérov mal ako pravý krídelný obranca viac priestoru ukázať svoje ofenzívne kvality a postupne sa posunul až na pravé krídlo útočnej formácie. „Najlepšie sa cítim na krídle, v útoku. Môžem tam najviac využiť svoje silné stránky a čo najviac pomôcť tímu,“ pokračoval bývalý mládežnícky reprezentant.
Hoci v minulom ročníku neskóroval, so šiestimi asistenciami bol spolu s Timotejom Záhumenským najlepší nahrávač Dukly. V Česku zatiaľ prihral na gól len v pohári, produktivita sa od neho vyžaduje aj v lige. „To od seba vyžadujem aj ja sám. Keď nemám čísla, som na seba naštvaný, prísny. Góly a asistencie pomáhajú mne aj mužstvu. Futbal nie je len o čiernej práci, krídelník musí mať čísla. V minulých zápasoch som sa už dostával do finálnych vecí a verím, že niečo príde,“ povedal Pišoja.
V zlínskej kabíne má aj krajana - brankára Samuela Belaníka. V tíme sa už udomácnil. „Môžem zatiaľ poďakovať chalanom za to, ako ma prijali medzi seba. Celkovo si to sadlo. Som rád, že môžem ukazovať svoje silné stránky,“ dodal. Zverencov Bronislava Červenku čaká ďalší ligový duel v sobotu na domácej pôde proti Dukle Praha. O týždeň neskôr Zlín privíta Hradec Králové, kde pôsobí aj Pišojov bývalý spoluhráč z Banskej Bystrice Jakub Uhrinčať.
