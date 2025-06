Platini oslávi v sobotu 70 rokov, kariéru mu poznačil aj škandál

profil Michela Platiniho:



narodený: 21. júna 1955 v Jouef (Fr.)



kluby: 1972-1987 - AS Nancy, AS St. Etienne, Juventus Turín



reprezentácia Francúzska 1976-1987: 72 zápasov/41 gólov 1984: majster Európy a víťaz PVP s Juventusom Turín, víťaz európskeho Superpohára, titul v Serii A



1985: víťaz EPM s Juventusom Turín a Interkontinentálneho pohára



1986: bronz MS v Mexiku, titul v Serii A



indivuduálne ocenenia: Zlatá lopta France Football 1983, 1984, 1985



trénerská kariéra:



1988-1992 tréner Francúzska



ďalšie pozície:



1993-1998 viceprezident organizačného výboru MS 1998



1998-2002 poradca prezidenta FIFA Josepha Blattera



od 2002 člen exekutívy UEFA a FIFA



2007-2016 prezident UEFA a viceprezident FIFA



Bratislava 21. júna (TASR) - V sobotu 21. júna oslávi životné jubileum 70 rokov bývalý vynikajúci futbalista a niekdajší prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini. Ako skvelý hráč nazbieral množstvo tímových i individuálnych ocenení, ako tréner viedol reprezentáciu Francúzska a ako funkcionár to dotiahol až na post prvého muža kontinentálneho futbalu. V tejto úlohe sa však negatívne preslávil finančným škandálom.Platini začal profesionálnu kariéru v AS Nancy (1972), z neho prestúpil v roku 1979 do AS St. Etienne a v roku 1982 po MS v Španielsku (4. miesto) odišiel do slávneho Juventusu Turín. V roku 1984 ako kapitán „Les Bleus“ a člen legendárnej stredovej formácie s Luisom Fernandezom, Jeanom Tiganom a Alainom Giresseom v domácom prostredí vyhral zlato na ME. Jeho individuálne majstrovstvo rezultovalo aj v skvelú streleckú formu, keď dal 9 zo 14 francúzskych gólov na turnaji a stal sa jeho najlepším hráčom i strelcom. O dva roky na MS v Mexiku získal bronz. S Juventusom vyhral PVP (1984) a v roku 1985 aj EPM, hoci finálový triumf 1:0 na Liverpoolom, ktorý zariadil Platini gólom z penalty po faule na Zbigniewa Bonieka, zatienila tragédia na štadióne Heysel, kde zahynulo 39 fanúšikov „starej dámy“.Platini sa stal aj trojnásobným víťazom prestížnej ankety Zlatá Lopta magazínu France Football v sérii (1983, 1984 a 1985). Zahral si na OH 1976 v Montreale aj na MS 1978 v Argentíne. Francúzsko naposledy reprezentoval 29. apríla 1987 v domácom kvalifikačnom súboji EURO 1988 proti Islandu. Zaujímavosťou sklonku jeho kariéry je fakt, že na vôbec posledný zápas nastúpil už po ukončení hráčskej kariéry v reprezentačnom drese Kuvajtu. Stalo sa tak na priamu žiadosť kuvajtského emira 27. novembra 1988 a Platini v priateľskom zápase proti ZSSR (0:2) odohral 21 minút.V roku 2006 ohlásil úmysel kandidovať na post prezidenta UEFA a 26. januára 2007 v Düsseldorfe uspel v konkurencii Švéda Lennarta Johanssona pomerom hlasov 27:23. Je „otcom“ myšlienky väčšieho zaangažovania klubov z menších krajín v pohárovej Európe, keď sa v elitnej Lige majstrov vytvorila v kvalifikácii tzv. majstrovská a nemajstrovská vetva. Platiniho 24. marca 2015 na kongrese vo Viedni aklamačne opäť zvolili za prezidenta UEFA. Vo voľbách nemal protikandidáta a získal hlasy delegátov všetkých 54 členských krajín UEFA.V tom istom roku však dostal od bývalého predsedu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Seppa Blattera dva milióny švajčiarskych frankov. Po porušení pravidiel pri tomto netransparentnom finančnom prevode skončil vo funkcii, nahradil ho Slovinec Aleksandr Čeferin. Ten je na poste prezidenta UEFA aj v súčasnosti.Platini a Blatter neskôr bojovali so súdmi po obvinení z finančného podvodu. Čelili obvineniam z korupcie, zlého hospodárenia, sprenevery prostriedkov FIFA a falšovaniu dokumentov. Švajčiarsky súd ich napokon oslobodil. Platini však za prijatie peňazí od Blattera dostal osemročný zákaz pôsobenia vo futbale, ten mu po sérii odvolaní skrátili o štyri roky a vypršal mu v októbri 2019.