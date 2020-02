Platini potvrdil, že ho stále lákajú možnosti globálne riadiť futbal

Paríž 21. februára (TASR) - Bývalý prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini by sa rád vrátil do štruktúr globálnych futbalových organizácií. Potvrdil to v piatkovom rozhovore pre britský denník The Times.



V októbri 2019 vypršal 64-ročnému Francúzovi štvorročný trest za finančné machinácie, ktorých sa mal dopustiť ešte v roku 2011. Platini sa naďalej snaží očistiť svoje meno v kauze na Európskom súde pre ľudské práva.



Netají však, že ho to stále ťahá k futbalu a jeho nadnárodnej organizácii. "Nechcem pôsobiť v klube, chcem pôsobiť v organizáciách, ktoré formujú celosvetové stratégie a politiky, týkajúce sa futbalu," citovala Platiniho slová agentúra AFP.



"Takže mám na mysli UEFA, FIFA alebo FIFPRO - organizáciu profesionálnych futbalistov, v horizonte dvoch-troch rokov. Mám čas, aby som zhodnotil to, čo bude pre mňa dobré a ako by som mohol byť užitočný," dodal majster Európy z roku 1984, ktorý stál na čele UEFA v rokoch 2007 až 2016.