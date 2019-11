Platini tvrdí, že mu UEFA dlží peniaze, obráti sa na súd

Ženeva 8. novembra (TASR) - Bývalý prezident UEFA Michel Platini sa bude na súde dožadovať peňazí, ktoré mu údajne dlží Európska futbalová únia. Hoci 64-ročný Francúz dostal v októbri 2015 od Etickej komisie Medzinárodnej futbalovej federácie štvorročný trest za porušenie etického kódexu, UEFA mu vraj nikdy jeho kontrakt nezrušila a mala by mu tak uhradiť chýbajúce výplaty.



Podľa Platiniho právneho zástupcu Vincenta Solariho k formálnemu rozviazaniu zmluvy jeho klienta nikdy nedošlo. UEFA sa nemieni touto vecou zaoberať. "V tomto momente sme zatiaľ nehovorili o konkrétnej dlžnej sume, no ponúkli sme UEFA možnosť dohodnúť sa mimosúdne. Právnik UEFA nás informoval, že nebudú vstupovať do žiadnych rokovaní a budú sa pripravovať na súdne konanie," prezradil Solari pre BBC.



Platini zarábal ročne tri milióny dolárov, podľa slov Solariho pre agentúru AP by mal exšéf UEFA dostať aspoň časť z dlžnej sumy. UEFA pre BBC uviedla, že sa nebude k prípadu vyjadrovať.



Platini prevzal v roku 2011 od vtedajšieho šéfa FIFA Seppa Blattera bez akéhokoľvek dokladu dva milióny švajčiarskych frankov za údajnú poradenskú činnosť. Obaja tým porušili etický kódex FIFA. Pôvodne Platini dostal osemročný trest, ktorý mu po odvolaní skresali neskôr na štvorročný. Bývalý legendárny francúzsky futbalista poprel akékoľvek korupčné praktiky. Dištanc mu vypršal tento rok v októbri.