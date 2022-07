Platini už nebude funkcionárom, nevylúčil pôsobenie v inej úlohe

Paríž 16. júla (TASR) - Bývalý prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini neplánuje návrat do úlohy funkcionára. Švajčiarsky súd v Bellinzone ho začiatkom júla zbavil spoločne s niekdajším šéfom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Seppom Blatterom obvinenia z finančného podvodu, oboch však už v roku 2015 dištancovala Etická komisia FIFA.



Šesťdesiatsedemročný Francúz konkretizoval aj organizácie, v ktorých nevidí svoju budúcnosť. "Nebudem sa uchádzať o žiadnu pozíciu v UEFA, FIFA, Francúzskej futbalovej federácii ani hráčskej asociácii FIFPro. Toto rozhodnutie som učinil už dávno, ale chcel som to deklarovať so vztýčenou hlavou, nie ako obvinený. Po 50 rokoch mediálnej pozornosti chcem žiť v pokoji, ja aj moja rodina si to zaslúžime," povedal majster Európy z roku 1984 pre francúzsku televíznu stanicu LCI.



Platini, ktorého svojho času mnohí považovali práve za nástupcu Blattera, nevylúčil pôsobenie vo futbalovom hnutí v inej úlohe: "Nie je to úplná rezignácia, no nevrátim sa do inštitúcie, ktorá ma zničila. Ak by sa naskytlo niečo pozitívne pre hráčov alebo pre svet futbalu, som k dispozícii."