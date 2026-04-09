Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Plzeň a Bohemians dostali pokuty za pyrotechniku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Viktoria Plzeň pyká po domácom zápase 26. kola najvyššej súťaže s Bohemians 1905 za to, že jej fanúšikovia priniesli a použili zakázanú pyrotechniku.

Autor TASR
Praha 9. apríla (TASR) - Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie (LFA) potrestala Viktoriu Plzeň pokutou 100.000 českých korún (vyše 4000 eur) za výtržnosti fanúšikov v zápase s Bohemians 1905 (2:0). Pražania musia zaplatiť rovnakú sumu za porušenie povinností usporiadateľa v predchádzajúcom zápase s Libercom (0:0).

Viktoria Plzeň pyká po domácom zápase 26. kola najvyššej súťaže s Bohemians 1905 za to, že jej fanúšikovia priniesli a použili zakázanú pyrotechniku. Dym potom oddialil úvodný výkop. Bohemians v predchádzajúcom zápase 25. kola proti Libercu nezvládol povinnosti usporiadateľa. Fanúšikovia pražského klubu priniesli a použili pyrotechniku a domáci klub zároveň nezabránil vstupu neoprávnených osôb na hraciu plochu.

V Plzni pôsobí kvarteto Slovákov - nedávny debutant v najcennejšom drese a obranca Dávid Krčík, skúsený stredopoliar Patrik Hrošovský a náhradní gólmani Dominik Ťapaj s Mariánom Tvrdoňom. Pozíciu brankárskej dvojky v Bohemianse zas zastáva ich krajan Tomáš Frühwald. Informácie priniesol portál idnes.cz.
Neprehliadnite

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

KOMENTÁR J. HRABKA: Pán poslanec

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky