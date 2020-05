Plzeň dominovala aj po nútenej prestávke, Guľa: Prečítali sme súpera

Praha 28. mája (TASR) - Slovenský tréner Adrian Guľa má stále stopercentnú bilanciu v najvyššej českej futbalovej súťaži. Jeho Viktorii Plzeň vyšiel reštart Fortuna ligy na výbornú, keď v stredajšom zápase zvíťazila v Prahe nad Spartou 2:1. Dosiahla piaty triumf za sebou, no v ligovej tabuľke zaostáva za vedúcou Slaviou o osem bodov.



Plzenčanov poslal do vedenia v prvom polčase Lukáš Kalvach, po zmene strán strelil druhý gól hostí francúzsky útočník Jean-David Beauguel, ktorý v 52. minúte zužitkoval prihrávku Jana Kovaříka. "Dal som do tej strely sto percent sily, chcel som zničiť bránku a keď to tam padlo, mal som obrovskú radosť. Videl som, že je za mnou obranca a nestihnem to umiestniť, tak som vsadil na silu. Ten gól nám všetkým veľmi pomohol," citoval Beauguela oficiálny web Viktorie. Plzeň v prvom súťažnom zápase potvrdila formu z prípravy, v ktorej uspela vo všetkých troch dueloch. "Podali sme dobrý výkon a ďakujem chlapcom za nasadenie, víťazstvo na Sparte je vynikajúce. Boli sme lepší v pohybe, hrali kompaktne a tímovo. Prečítali hru súpera a keď bolo treba, vedeli upokojiť hru," pochválil svoje mužstvo Guľa.



Proti svojmu bývalému trénerovi nastúpil v domácom drese Dávid Hancko, ktorý sa netajil sklamaním z výsledku. Sparta sa v tomto ročníku trápi, v tabuľke je až deviata a v lige sa netešila z víťazstva od 8. decembra. Hoci v prípravných zápasoch pred reštartom vybojovala štyri víťazstvá z piatich zápasov, výkonom proti Plzni neohúrila. "Súper začal tak, ako sme chceli začať my. Plzeň bola v prvom polčase jasne lepšia a mala viac šancí, bola dôrazná a získavala odrazené lopty. Po prestávke sme viac bojovali a vyrovnali obraz hry, ale chýbala nám presnosť," citoval Hancka portál iDnes.cz.



Dvadsaťdvaročný obranca zvykol nastupovať na pozícii stopéra, v stredu ho však tréner Václav Kotal postavil na ľavý kraj defenzívy. V zvere sa dokonca posunul do stredovej formácie. "Bol to plán trénerov, ale trochu aj môj. Cítil som, že by som mohol takto pomôcť tímu. Mali sme centre, strely, no chýbalo šťastie. Pokazili sme mnoho finálnych a predfinálnych prihrávok," pomenoval Hancko dôvody, prečo sa Sparte nepodarilo aspoň vyrovnať. V závere im totiž vykresal iskru nádeje David Moberg Karlsson, ktorý znížil na 1:2. Domáci dali obrane "Viktorky" zabrať, no napokon tlak ustála. "Trochu sme vypadli z hry. Neboli sme presní pri prechode do útoku. Súper otvoril hru, bolo treba ho doraziť, keď hral na riziko, ale my sme kazili rozohrávku. Zbytočne sme vymýšľali zložité riešenia. Sparta zdramatizovala, ale tak to býva, keď tím veľmi riskuje," zhodnotil záverečné komplikácie Guľa.



Škvrnou na výkone Plzne sú žlté karty pre krajných obrancov Radima Řezníka a Davida Limberského, pre oboch bola štvrtá a teda ich čaká stopka v sobotnom domácom zápase proti Mladej Boleslavi. Guľa si však z ich absencie nerobí ťažkú hlavu a verí, že má dostatočne široký káder: "Raz tá karta musela prísť. My budeme pripravení, pretože sme chystali všetkých hráčov, aby cítili, že sú súčasťou mužstva. Keď ich prestriedame, môže nám to aj pomôcť."