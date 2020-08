Plzeň hlási nový pozitívny prípad, nasledovať budú nové testy

Praha 19. augusta (TASR) - V českej futbalovej lige sa objavil ďalší pozitívny test na koronavírus, najnovší prípad ohlásil v stredu vicemajster z Plzne. Zverenci slovenského trénera Adriana Guľu sa podrobia ďalším testom už vo štvrtok, pričom nový ročník Fortuna ligy by mali začať v piatok s Opavou. Budúci týždeň by mali nastúpiť aj v 2. predkole Ligy majstrov 2020/2021 proti holandskému AZ Alkmaar.



"Stredajšie testovanie vykázalo jeden pozitívny prípad. Klub Viktoria Plzeň začal hneď intenzívne komunikovať s Krajskou hygienickou stanicou a počká na ďalší postup. O tom, či je v ohrození zápas s Opavou, je v tejto chvíli predčasné špekulovať, všetko ukážu až nasledujúce hodiny. Celé mužstvo čakajú hneď vo štvrtok ďalšie testy. Ak budú negatívne, nemal by byť podľa nových pravidiel paralyzovaný chod celého tímu," citoval portál idnes.cz hovorcu klubu Václava Hanzlíka.