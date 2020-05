Plzeň potvrdila príchod Káčera a Kašu, Guľa: Verím, že budú prínosom

Plzeň 6. mája (TASR) - Český futbalový klub Viktoria Plzeň skompletizoval príchody slovenského stredopoliara Miroslava Káčera a českého stopéra Filipa Kašu. Obaja dostali po vypuknutí pandémie koronavírusu v Žiline výpoveď, do Viktorie prišli ako voľní hráči. Ako informoval portál iDnes.cz, obaja môžu v Plzni hneď začať trénovať.



Už v polovici apríla české médiá informovali, že obaja hráči sa s novým zamestnávateľom dohodli na zmluvných podmienkach. O Káčera a Kašu prejavil už dávnejšie záujem slovenský kouč Plzne Adrian Guľa, ktorý ich dobre pozná zo svojho pôsobenia pod Dubňom, kde spoločne vybojovali majstrovský titul. Je možné, že súťažnú premiéru v novom drese absolvujú ešte v tomto ročníku, pokiaľ sa najvyššia česká súťaž obnoví.



"Verím, že pre Viktorku budú prínosom. Ich typológia by nám mohla do tímu priniesť to, čo je potrebné," poznamenal Guľa. "Filip má veľmi dobré fyzické a rýchlostné parametre. V kombinácii s našimi výbornými hráčmi veríme, že by to smerom do budúcnosti mohol byť veľmi zaujímavý prínos. Miro je veľmi pracovitý, má veľký akčný rádius, je dostatočne rýchly. Na svoj vek je i mimoriadne skúsený. Ich charakter i mentalitu poznám a pevne verím, že do kabíny zapadnú," citoval Guľu server iDnes.cz.



Dvadsaťštyriročný Káčer nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži dokopy v 184 zápasoch, pričom strelil 32 gólov. V tejto sezóne viedol Žilinu ako kapitán. Na konte má aj dva štarty v reprezentačnom A-tíme. "Plzeň je veľký klub európskych parametrov, ktorý ma môže v kariére ďalej posunúť. Dúfam, že pomôžem k tomu, aby sme hrali európske klubové súťaže a, samozrejme, získali i titul v domácej lige," povedal Káčer. Dvadsaťšesťročný Kaša je ostravský odchovanec, za Žilinu odohral celkovo 92 zápasov a strelil 11 gólov. "Som strašne rád. Viktoria Plzeň má vysoké ambície. Prišiel som urobiť maximum pre tím, chcem sa presadiť do základnej zostavy a byť užitočný pre mužstvo," vyhlásil Kaša.



Už minulý týždeň sa vedenie Viktorie dohodlo na prestupe aj s libereckým Matějom Hybšom, ten by mal však tím posilniť až od budúcej sezóny. Najvyššiu českú súťaž prerušili pre pandémiu koronavírusu v marci.