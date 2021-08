Plzeň zdolala Karvinú v 5.kole

Česká liga - 5. kolo:



Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec 1:0 (1:0)



Gól: 18. Sladký



/M. Králik odohral celý duel, brankár D. Šípoš (obaja Dynamo) nehral - M. Koscelník odohral celý duel, M. Faško hral celé stretnutie a v 51. min uvidel ŽK, K. Mészáros (všetci Liberec) hral do 46. min, Ľ. Tupta nastúpil v 56. min/







FK Jablonec - 1. FC Slovácko 1:1 (0:1)



Góly: 76. Čvančara - 45. Jurečka, ČK: 90.+2. Divíšek (Slovácko)



/J. Považanec (Jablonec) nastúpil v 62. min - P. Šimko hral celý duel, M. Tomič prišiel na ihrisko v 72. min, brankár P. Bajza (všetci Slovácko) sedel na lavičke náhradníkov/







Viktoria Plzeň - MFK Karviná 2:0 (1:0)



Góly: 33. Chorý (z 11m), 76. Kaša



/M. Káčer hral do 70. min (Plzeň) - R. Mikuš (Karviná) hral do 61. min/

Praha 21. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň majú aj po 5. kole najvyššej českej súťaže stopercentnú bilanciu. V nedeľu zdolali doma Karvinú 2:0.Bez víťazstva naopak zostáva Liberec, ktorý prehral v Českých Budějoviciach 0:1 a s jediným bodom uzatvára ligovú tabuľku. Karviná prehrala tretí duel v sérii a s dvoma bodmi je predposledná.