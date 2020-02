Po Reale Madrid skončila vo štvrťfinále pohára aj Barcelona

Španielsky pohár - štvrťfinále:



Athletic Bilbao - FC Barcelona 1:0 (0:0)

Gól: 90.+3 Williams

Madrid 6. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona skončili vo štvrťfinále domácej pohárovej súťaže Copa del Rey, keď na trávniku Athletica Bilbao prehrali 0:1. Jediný gól duelu strelil v tretej minúte nadstaveného času Inaki Williams.Barcelona mala počas celého zápas viac z hry, ale na bránku súpera vyslala len štyri strely. Bilbao dostalo loptu do siete už v 10. minúte, no gól neplatil pre ofsajd. Barcelona mohla ísť do vedenia v 70. minúte, keď mal po rýchlom brejku veľkú šancu Antoine Griezmann, ale namieril len do brankára. V 88. minúte nepochodil ani Lionel Messi, keď jeho strelu zastavil brankár. V tretej minúte nadstaveného času poslal center do šestnástky Ibai a Inaki Williams ho hlavou poslal do siete.