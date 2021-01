Pochettino debutoval na lavičke PSG remízou v St. Étienne

Ligue 1 – 18. kolo:



Stade Brest – OGC Nice 2:0 (2:0)

Góly: 23. Mounie, 28. Honorat



FC Lorient – AS Monaco 2:5 (1:1)

Góly: 31. Moffi, 67. Gravillon – 9. Disasi, 64. Golovin, 68. Volland, 78. Diop, 89. Maripan

ČK: 48. Delaplace (Lorient)



FC Metz – Girondins Bordeaux 0:0



FC Nantes – Stade Rennes 0:0



Racing Štrasburg – Nimes Olympique 5:0 (3:0)

Góly: 36. a 51. Ajorque, 38. Diallo, 45+1. Lala (z 11 m), 90. Waris (z 11 m)



OSC Lille – Angers SCO 1:2 (1:2)

Góly: 42. Yilmaz - 5. a 10. Thomas



Olympique Lyon – Racing Lens 3:2 (1:0)

Góly: 39. a 51. Depay (druhý z 11 m), 17. Fortes (vlastný) – 56. Sotoca, 90. Doucoure



Olympique Marseille – HSC Montpellier 3:1 (1:0)

Góly: 41. Radonjič, 80. Payet, 84. Germain – 53. Mollet



Stade Reims - Dijon FCO 0:0



AS Saint-Étienne - Paríž St. Germain 1:1 (1:1)

Góly: 19. Hamouma - 22. Kean

Paríž 7. januára (TASR) – Futbalisti majstrovského Paríža St. Germain remizovali v stredajšom zápase 18. kola francúzskej Ligue 1 na pôde AS St. Étienne 1:1. Na lavičke obhajcu debutoval argentínsky tréner Mauricio Pochettino, ktorý na poste nahradil Nemca Thomasa Tuchela. PSG stráca tri body na vedúci Lyon, ktorý sa osamostatnil na poste lídra po domácom triumfe 3:2 nad Lens.Lille prekvapujúco doma zaváhalo s Angers a po prehre 1:2 spadlo na tretiu pozíciu, na Lyon stráca tri body.Futbalisti AS Monaco zvíťazili na pôde Lorientu 5:2. Kniežatá v druhom polčase využili vylúčenie Jonathana Delaplacea, po jeho predčasnom odchode do kabín vsietili štyri góly. Racing Štrasburg deklasoval Nimes 5:0.