Pochettino je nový tréner Paríža St. Germain

Paríž 2. decembra (TASR) - Argentínčan Mauricio Pochettino sa stal novým trénerom futbalistov Paríža St. Germain. V sobotu to oficiálne potvrdilo vedenie francúzskeho futbalového klubu. Vo funkcii nahradil Thomasa Tuchela a podpísal kontrakt do 30. júna 2022 s ročnou opciou.



Štyridsaťosemročný Pochettino si vybudoval trénerské renomé počas pôsobenia v Tottenhame Hotspur. "Kohútov" viedol päť sezón a v roku 2019 sa prebojoval s londýnskym tímom až do finále Ligy majstrov. V rokoch 2001-2003 odohral za Paríž St. Germain na poste stopéra 95 zápasov a získal si priazeň fanúšikov. Informovala o tom agentúra AP.



Pochettino vystrieda na lavičke PSG Tuchela, ktorý prišiel do Paríža v roku 2018 a doviedol ho k dvom titulom v Ligue 1, triumfu v národnom pohári, Ligovom pohári i dvom trofejam vo francúzskom Superpohári. V predchádzajúcom ročníku sa PSG premiérovo prebojoval do finále LM, kde však podľahol Bayernu Mníchov 0:1. V najvyššej domácej súťaži momentálne figuruje na tretej priečke o bod za Lille a Lyonom.



Pochettino sa teší na novú výzvu. "Som šťastný, že som sa stal novým hlavným trénerom Paríža St. Germain, je to pre mňa veľká česť. Tento klub mal v mojom srdci vždy špeciálne miesto. Na pôsobenie v Paríži mám nádherne spomienky… Do francúzskej metropoly sa vraciam s veľkými ambíciami, no zároveň s pokorou. Veľmi sa teším, že budem môcť pracovať s futbalistami, ktorí patria k najtalentovanejším na svete," citovala slová Pochettina agentúra DPA.



Argentínčanov návrat do Paríža potešil aj prezidenta klubu Nassera Al-Khelaifiho. "Som hrdý na to, že náš bývalý kapitán sa vracia do Paríža St. Germain. Mauriciov príchod je v dokonalom súlade s našimi ambíciami. Pre klub to bude ďalšia vzrušujúca kapitola, ktorú budú určite pozitívne vnímať aj naši fanúšikovia," nechal sa počuť Katarčan.