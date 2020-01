Pod Valverdem sa trasie stolička, Barcelona pripravuje Xaviho

Barcelona 11. januára (TASR) – Novým trénerom futbalistov FC Barcelona by sa mohol stať niekdajší dlhoročný stredopoliar klubu Xavi. Podľa agentúry AFP už športový riaditeľ Erik Abidal oslovil majiteľa katarského celku Al-Sadd, ktorý 39-ročný Xavi vedie od júla minulého roka, keď ukončil hráčsku kariéru.



"Úvahy o Xaviho návrate do Barcelony sú prirodzené a očakávané. Je to predsa jeho domov a v budúcnosti sa tam jednoducho musí vrátiť. V súčasnosti je však trénerom Al-Saddu a myslí len na najbližší zápas proti Al-Rayyanu. Verím, že tak veľký a profesionálny klub ako Barcelona to bude rešpektovať a prípadné rokovania sa odohrajú oficiálnou cestou," povedal generálny riaditeľ katarského klubu Turki Al-Ali.



Päťdesiatpäťročný Ernesto Valverde vedie "Blaugranas" od júla 2017 a stolička sa pod ním otriasla po štvrtkovom vypadnutí v semifinálovom súboji o Španielsky superpohár, v ktorom jeho zverenci podľahli Atleticu Madrid 2:3 napriek tomu, že ešte v 80. minúte vyhrávali 2:1.



Xavi odštartoval kariéru v slávnej barcelonskej akadémii a v prvom tíme debutoval v roku 1998. Dokopy odohral za Kataláncov 855 zápasov. Do Al Saddu prišiel v roku 2015 a od júla 2019 tam pôsobí ako tréner.