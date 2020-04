Podľa denníka The Telegraph sa Premier League rozbehne 8. júna

Londýn 30. apríla (TASR) - Anglická futbalová Premier League by mohla odštartovať 8. júna. Podľa štvrtkového vydania denníka The Telegraph chce vedenie súťaže v tomto termíne usporiadať prvé zápasy a čoskoro túto možnosť prediskutuje so zástupcami klubov.



Podľa zdroja by kluby mohli začať 18. mája so spoločným tréningom. Doteraz sa v prerušenej sezóne PL odohralo 29 kôl, štyri kluby odohrali o jeden zápas menej. Tabuľku vedie Liverpool, pred najbližším prenasledovateľom Manchestrom City má náskok 25 bodov.