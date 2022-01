Guardiola: Ak si ľudia myslia, že sme v zápase boli leniví, mýlia sa

Londýn 23. januára (TASR) - Sobotný program v anglickej futbalovej Premier League priniesol po dlhšom čase bodovú stratu lídra a obhajcu Manchestru City či výhru Newcastle United. "Citizens" po remíze 1:1 v 23. kole v Southmaptone ukončili víťaznú ligovú sériu na čísle 12, tím slovenského brankára Martina Dúbravku uspel v Leedsi 1:0 a dosiahol len druhú výhru v PL v sezóne. Kuriózny moment sa udial v zápase medzi Brentfordom a Wolverhamptonom (1:2), keď rozhodca musel súboj prerušiť v prvom polčase, lebo sa nad ihriskom vznášal dron.



Majster vedie tabuľku o 12 bodov pred FC Liverpool, ktorý má odohraté o dva zápasy menej a v nedeľu nastúpi na pôde Crystal Palace. Southampton viedol od 8. minúty zásluhou Kyla Walkera-Petersa, pre ktorého to bol premiérový gól v PL. "Citizens" dokázali zachrániť už len bod, v 66. minúte vyrovnali zásluhou Aymerica Laportea. Hostia tlačili, Kevin De Bruyne aj Gabriel Jesus trafili žrď, v dobrej šanci zlyhal Raheem Sterling.



Tréner obhajcu Pep Guardiola po zápase vyzdvihol snahu svojich zverencov otočiť duel, hoci sa im to v konečnom dôsledku nepodarilo. "Ukázali sme stabilný výkon aj dnes. Ak si ľudia myslia, že sme v zápase boli leniví či arogantní a že sme nechceli vyhrať, mýlia sa, bolo to presne naopak," citovala agentúra AFP Španiela. Ten je presvedčený, že City si udrží náskok pred druhým Liverpoolom: "Ako tréner som si istý, že budeme predvádzať dobré výkony. Hráči si pomáhajú, každý každému. Nechápem to, že teraz po zápase ľudia hovoria, že je v boji o titul všetko otvorené, keď pred týmto zápasom to bolo naopak. Ale toto je moja práca, odpovedať na takéto otázky. Rád by som mal pred Liverpoolom aj Chelsea 40-bodový náskok, to je však nemožné. Neočakával som už to, že budeme v terajšej pozícii s takýmto náskokom."



Dúbravka podržal spoluhráčov v prvom polčase dôležitým zákrokom. O druhom víťazstve Newcastlu v prebiehajúcej sezóne sa postaral Jonjo Shelvey, ktorý v 76. minúte vsietil z priameho kopu jediný gól stretnutia. "Straky" vyhrali prvýkrát od 4. decembra a posilnili si šancu na záchranu. V tabuľke figurujú na 18. mieste, od sedemnásteho Norwichu ich už delí iba bod a majú zápas k dobru. "Naozaj sme toto víťazstvo už potrebovali, zdvihne nám sebavedomie. Myslím si, že sme si ho zaslúžili. Odviedli sme na ihrisku tvrdú prácu, vypracovali sme si zopár šancí a som šťastný, že sme strelili jediný gól. Niekedy potrebujete aj trochu šťastia, toto sú veľmi dôležité body. Musíme sa teraz ešte viac zomknúť, ísť zápas od zápasu a sústrediť sa už na najbližšie stretnutie. Pauza nám padne vhod, viacerí chlapci si môžu doliečiť zranenia," citoval Dúbravku oficiálny web klubu.



Manchester United dosiahol dramatické víťazstvo 1:0 nad West Hamom United na Old Trafford, rozhodol o tom v 90.+3 minúte Marcus Rashford po akcii s ďalším striedajúcim spoluhráčom Edinsonom Cavanim. "Keď dáte gól v posledných sekundách zápasu, to je výhra najlepšieho druhu. Teší ma aj čisté konto. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali, proti WHU musíte hrať trpezlivo," citovala agentúra AFP trénera "červených diablov" Ralfa Rangnicka. MUFC sa v neúplnej tabuľke posunul na štvrté miesto zaručujúce účasť v Lige majstrov.