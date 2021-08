Podľa Kahna by klubom počas pandémie pomohol platový strop

Mníchov 11. augusta (TASR) – Bývalý nemecký futbalista Oliver Kahn vyzval na zavedenie platových stropov. Generálneho riaditeľa Bayernu Mníchov inšpiroval model zo zámorských súťaží, ale najmä reagoval na súčasné finančné problémy viacerých klubov, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu.



Konkurent Bayernu v bundeslige Borrusia Dortmund ohlásil za minulý rok stratu 72 miliónov eur, Mníchovčanom klesli príjmy o 150 miliónov. Podpísali sa pod to najmä uzavreté štadióny, ale aj menej výnosné zmluvy s televíznymi spoločnosťami. Podľa Kahna je namieste diskutovať o zmenách vo futbale: „Musíme nastaviť platové stropy. Uvažuje sa nad niekoľkými variantmi, niektoré by sme mohli prevziať z amerických súťaží."



Bayern patril dlhodobo k najstabilnejším klubom na svete, no Kahn priznal, že situácia sa pod náporom pandémia zhoršila.



„Po športovej stránke patríme k svetovej špičke, ale ekonomicky je úplne iná situácia ako 1. januára 2020. Dosiaľ sa mohol Bayern vždy spoliehať iba na svoje zdroje. Teraz však, po dlhej dobe, sa veci zmenili. Príjmy z vysielacích práv budú nasledujúce štyri roky menšie ako predtým, príjmy zo vstupného a zápasov zrejme tiež, Preto musíme byť inovatívni a hľadať nové cesty. Je to pre nás výzva, pretože chceme byť naďalej medzi najlepšími," uviedol niekdajší brankár podľa portálu insideworldfootball.com.