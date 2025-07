Podľa Musialu nemôže za jeho zranenie nikto. To sa stáva, hovorí

Mníchov 9. júla (TASR) - Podľa nemeckého futbalového reprezentanta Jamala Musialu nemôže nikto za jeho zranenie. Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar z Bayernu Mníchov utrpel zlomeninu lýtkovej kosti na ľavej nohe cez víkend vo štvrťfinále majstrovstiev sveta klubov v USA proti Parížu Saint-Germain (0:2).



Zranenie ihlice utrpel na konci prvého polčasu, keď sa snažil získať loptu proti brankárovi PSG Gianluigimu Donnarummovi a obrancovi Willianovi Pachovi, pričom ho zasiahol taliansky brankár. Pri kolízii s Donnarummom si navyše vykĺbil členok. Musiala podstúpil po návrate do Nemecka úspešnú operáciu zlomeniny a bude mimo hry niekoľko mesiacov.



„Chcem povedať, že za moje zranenie nemôže nikto. Takéto situácie sa stávajú,“ uviedol nemecký reprezentant Musiala v krátkom videu na Instagrame a dodal: „Chcem sa poďakovať za všetku podporu, ktorú som dostal od vás všetkých. Naozaj to pre mňa veľa znamená. Je pekné vidieť, že futbalový svet sa v takomto čase zjednotil, a naozaj si to vážim. Operácia prebehla veľmi dobre. Som v dobrej starostlivosti a nasledujúce obdobie využijem na to, aby som znovu nabral silu a pozitívny prístup.“



Donnarumma po kontakte s Musialom musel v šoku odvrátiť zrak a hráči oboch tímov boli tiež evidentne rozrušení pri pohľade na ofenzívneho stredopoliara. Brankár Manuel Neuer z Bayernu obvinil Donnarummu z bezohľadného útoku a kritizoval ho aj za to, že okamžite neprišiel k zranenému hráčovi. Tréner francúzskeho klubu Luis Enrique pred stredajším semifinále proti Realu Madrid povedal, že nechce komentovať Neuerove výroky, pretože „nechce súdiť výroky iných“. „Každý, kto pozná Gianluigiho, vie, že je to dobrý chlap,“ zdôraznil španielsky kouč a trval na tom, že taliansky brankár by nikdy úmyselne nezranil súpera. Dodal, že všetci v PSG prajú Musialovi „rýchle uzdravenie“, ale uviedol, že zranenia sú súčasťou futbalu. Donnarumma krátko po zápase Musialovi prostredníctvom Instagramu odkázal: „Všetky moje modlitby a priania všetkého dobrého sú s tebou.“



Musiala sa iba nedávno vrátil na trávniky po trojmesačnej absencii pre problémy so zadným stehenným svalom. Na jeseň bude chýbať aj reprezentačnému tímu v kvalifikácii MS, jedným zo súperom Nemecka v A-skupine je aj Slovensko. Informovala o tom agentúra DPA.