Podľa španielskych médií sú najväčší favorit na zisk Messiho Citizens

Barcelona 26. augusta (TASR) - Podľa španielskeho denníka Marca má najväčšie šance na získanie Lionela Messiho anglický Manchester City. Argentínsky futbalista oznámil v utorok vedeniu FC Barcelona svoj plán opustiť klub, no zatiaľ nie je známe kedy a za akých podmienok sa tak stane.



Záujem o jeho služby prejavili viaceré kluby, podľa Marcy je najväčší kandidát Manchester City a údajne mal prebehnúť aj prvý kontakt zástupcov oboch strán. Ak by sa prestup uskutočnil, Messi by sa opäť spojil s bývalým trénerom Barcelony Pepom Guardiolom a zahral by si s dlhoročným priateľom a krajanom Sergiom Agüerom. Navyše City má financie na jeho milionársky kontrakt a aj prípadnú prestupovú čiastku. Záležať však bude, aká bude vysoká.



Marca informovala, že medzi záujemcami sú aj Paríž Saint-Germain, Inter Miláno, Manchester United či Messiho chlapčenský klub Newell's Old Boys z Argentíny.



Messi tlmočil predstaviteľom Barcelony prostredníctvom faxu, že v lete chce odísť ako voľný hráč, hoci má ešte rok platný kontrakt. V ňom má klauzulu, ktorá mu mala umožniť zmenu dresu rok pred koncom kontraktu. Lenže pandémia koronavírusu nečakane predĺžila sezónu a je otázne, či ešte platí. Barcelona tvrdí, že si mal klauzulu uplatniť do 10. júna. Messi má okrem iného v zmluve aj astronomickú výšku výstupnej klauzuly 700 miliónov eur.