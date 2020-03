Podľa talianskeho ministra športu by mohli súťaže odštartovať 3.mája

Rím 18. marca (TASR) - Najvyššie talianske futbalové súťaže by mohli pokračovať od 3. mája. Povedal to tamojší minister športu Vincenzo Spadafora. Zatiaľ však nevie, či povolia divákov na tribúnach. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa prezidenta Talianskej futbalovej federácie Gabrieleho Gravinu by stanovený termín zabezpečil regulárne dohratie súťaže do 30. júna, ak nie, budú musieť vymyslieť iný formát. Zároveň predostrel možnosť dočasnej redukcie platov hráčov v snahe zmierniť ekonomický dopad na kluby. Tie údajne prídu o 600 miliónov eur a vláda im už prisľúbila viaceré úľavy.



Taliansko je najzasiahnutejšia krajina v Európe, evidujú tam vyše 31-tisíc prípadov nového koronavírusu, dosiaľ tam zomrelo 2503 ľudí.