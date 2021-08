Podľa talianskych médií je Lukaku blízko k prestupu do Chelsea

Londýn 8. augusta (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku má namierené späť do FC Chelsea. Podľa talianskych médií Inter Miláno už súhlasil s ponukou na prestup za 115 miliónov eur.



Dvadsaťosemročný útočník pôsobil v Chelsea v období 2011-2014, ale nepresadil sa a odohral iba desať zápasov. Postupne sa však vypracoval na elitného zakončovateľa, do Milána prišiel v roku 2019 z Manchestru United. V minulej sezóne výrazne prispel k ligovému titulu Interu, keď strelil 24 gólov v Serii A.



Inter ho pôvodne nechcel pustiť, no pandémia ho dostala do finančných problémov. Klub zaznamenal v sezóne 2019/2020 stratu 100 miliónov eur, pre pandémiu klesli príjmy účastníkov Serie A o 18 percent. Ide o najväčší pokles spomedzi piatich najlepších líg v Európe.