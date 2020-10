Pogbu nahnevali falošné správy o konci jeho reprezentačnej kariéry

Manchester 26. októbra (TASR) – Útočník Manchestru United Paul Pogba kategoricky odmietol informáciu, že plánuje ukončiť svoje pôsobenie vo francúzskej futbalovej reprezentácii. Dvadsaťsedemročný hráč označil fámy za falošné a mieni sa proti ich šíreniu brániť aj súdnou cestou.



Dôvodom ukončenia reprezentačnej kariéry mala byť údajne reakcia na výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona proti moslimom, medzi ktorých patrí aj Pogba. „Sú to na sto percent nepodložené správy, nič z toho som nikdy nepovedal a ani si to nemyslel," cituje Pogbu BBC.



Pogba má na svojom konte 72 štartov za národnú reprezentáciu, strelil v nich desať gólov. „Som zhrozený, nahnevaný, šokovaný a frustrovaný, že niektoré takzvané médiá ma využili pre vytvorenie úplne falošných titulkov.



Urobili to navyše s vedomím súčasného vývoja vo Francúzsku a zamiešali do toho aj národný tím a moje náboženstvo. Chystám sa podniknúť právne kroky proti vydavateľom a šíriteľom týchto stopercentne falošných správ," vyjadril sa razantne Pogba.