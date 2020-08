Polícia vyšetruje bývalého kapitána Ruska za napadnutie rozhodcu

Moskva 14. augusta (TASR) - Bývalý kapitán ruskej futbalovej reprezentácie Roman Širokov čelí policajnému vyšetrovaniu. Počas amatérskeho zápasu v Moskve napadol rozhodcu, ktorému spôsobil dve tržné rany a podliatinu oka.



Tridsaťdeväťročný Širokov udrel arbitra Nikitu Dančenkova, od ktorého videl červenú kartu, do tváre a na zemi ho kopol do hlavy. Dančenkov uviedol, že po incidente bol niekoľko hodín hospitalizovaný. "Chcel by som sa čo najhlbšie ospravedlniť Nikitovi za takýto neprípustný čin, aký som spáchal," napísal Širokov na instagrame.