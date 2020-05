Poľský brankár Bulka z PSG vyviazol z dopravnej nehody bez zranení

Varšava 29. mája (TASR) - Poľský futbalový brankár Marcin Bulka z Paríža St. Germain vyviazol bez zranení zo štvrtkovej nepeknej dopravnej nehody neďaleko jeho bydliska vo Wyszogróde. Z jeho prenajatého luxusného žltého Lamborghini zostali po strete s ďalším vozidlom a následnom náraze do stromu trosky.



O nehode informovali poľské aj britské médiá. Dvadsaťročný Bulka v minulosti pôsobil tri sezóny aj v londýnskej Chelsea, odkiaľ v roku 2019 prestúpil do PSG. Zdravotníci previezli futbalistu, vodiča druhého auta a jeho spolupasažiera po nehode, ktorá sa stala krátko pred polnocou, do nemocnice na vyšetrenia. Keďže boli v poriadku, hneď ich aj prepustili.



Na nehodu, pri ktorej zostala ľavá strana Lamborghini Huracan Evo Spyder v cene 200.000 libier zošrotovaná, odľahčene zareagoval aj prezident Poľského futbalového zväzu Zbigniew Boniek. Ten sa v tweete nechal počuť: "A otázka ešte je, v čom bude jazdiť, keď začne pravidelne hrávať?" Bulka doposiaľ nastúpil v Ligue 1 v drese PSG na jeden zápas, zmluvu má platnú do júna 2021.