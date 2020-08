Pre AC Miláno je priorita udržať si Ibrahimoviča, zdôraznil Maldini

Miláno 25. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno si chce za každú cenu udržať Zlatana Ibrahimoviča. Zdôraznil to technický riaditeľ účastníka Serie A Paolo Maldini. Švédsky útočník sa vrátil do metropoly Lombardska v januári po ukončení pôsobenia v Los Angeles Galaxy.



S vedením AC sa dohodol na polročnej zmluve s opciou na ďalšiu sezónu a stal sa výraznou posilou. V drese "rossoneri" strelil 11 gólov vo všetkých súťažiach. Výrazne sa zaslúžil o to, že Milánčania sa vyšplhali z 11. miesta na konečnú šiestu priečku v tabuľke, zaručujúcu účasť v Európskej lige UEFA.



"Ibrahimovič je pre nás priorita. Musíme však mať pripravený aj plán B, C a D. Usilovne pracujeme na tom, aby sme sa dohodli so Zlatanom na pokračovaní spolupráce. Príprava na novú sezónu bude krátka, preto chceme túto záležitosť vyriešiť čo najskôr," citovala slová Maldiniho agentúra AFP.