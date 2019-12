Premier league: Citizens zaváhanie nepripustili, De Bruyne kraľoval

Manchester 30. decembra (TASR) - Ďalší špičkový výkon Kevina De Bruynea priniesol Manchestru City plný bodový zisk pri domácom víťazstve nad Sheffieldom United (2:0). Dvadsaťosemročný belgický stredopoliar najskôr asistoval pri góle Sergia Agüera a v záverečnej desaťminútovke sa sám zapísal do listiny strelcov.



Zverenci Pepa Guardiolu nepripustili ďalšiu stratu bodov. Po piatkovej prehre na ihrisku Wolverhamptonu Wanderers (2:3) mali na prípravu iba niečo menej ako 48 hodín, čo už v predstihu španielsky kouč ostro kritizoval. "Dnes som pochopil, prečo je Sheffield v tabuľke tak vysoko. V prvej polovici sme nehrali optimálne, no v druhom dejstve sa priebeh hry zmenil. Ak by však rozhodca uznal gól Lysa Mousseta, mali by sme to omnoho ťažšie," reagoval Guardiola na zásah súpera z prvého dejstva, ktorý však hlavný arbiter po preskúmaní systémom VAR pre ofsajd neuznal.



Hostia na štadióne úradujúceho šampióna Premier League predviedli kvalitný výkon. Najmä v prvom dejstve mali príležitosti na strelenie gólu. "Vždy, keď hráte na ihrisku takého tímu ako Manchester City, musíte využiť každú príležitosť. Bohužiaľ, dnes sa nám to nepodarilo," uviedol tréner hostí Chris Wilder. Jeho zverenci prehrali po štvorzápasovej bodovej sérii. Naposledy vyšli naprázdno v úvode decembra, keď doma prehrali s Newcastlom.



Futbalisti Manchestru City už v stredu 1. januára privítajú na domácej pôde Everton. Sheffield o deň neskôr zavíta na Anfield Road, kde bude čeliť lídrovi súťaže z Liverpoolu.