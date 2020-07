Premier League priznala, že VAR urobil vo štvrtok tri zlé rozhodnutia

Londýn 10. júla (TASR) - Vedenie anglickej futbalovej Premier League priznalo, že videoasistent rozhodcu (VAR) posúdil penaltové zákroky vo všetkých troch štvrtkových stretnutiach nesprávne. Kontroverzné situácie ovplyvnili zápasy Aston Villa - Manchester United (0:3), Bournemouth - Tottenham (0:0) i Everton - Southampton (1:1).



Premier League priznala v programe BBC "Zápas dňa," že Manchester United a Southampton pokutové kopy zahrávať nemali a Tottenham mal jeden kopať. Bývalý hráč Evertonu Tim Cahill v programe spomenul, že pri posudzovaní situácii systémom VAR by mali byť prítomní aj bývalí hráči. "Pomohlo by to rozhodcom pochopiť pohyby hráčov. Keď futbalista spadne, aby získal penaltu, dá sa to vycítiť. Potrebujete hráča k tomu, aby mohol poskytnúť radu, čo hráč na ihrisku urobil. VAR je frustrujúci. Je tam na to, aby robil veľké rozhodnutia a nie je toho schopný. Je to skutočne sklamanie," vyhlásil niekdajší austrálsky reprezentant. Správu priniesla agentúra AFP.