Prestup Leoniho do Liverpoolu je na spadnutie, Slot: Kluby sa dohodli
Podľa dostupných informácií zaplatí Liverpool za 18-ročného talianskeho stopéra 26 miliónov libier plus bonusy.
Autor TASR
Londýn 14. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool sa dohodol s talianskou Parmou na prestupe obrancu Giovanniho Leoniho. Prezradil to tréner úradujúceho šampióna Premier League Arne Slot.
Podľa dostupných informácií zaplatí Liverpool za 18-ročného talianskeho stopéra 26 miliónov libier plus bonusy. Leoni má podstúpiť lekársku prehliadku vo štvrtok.
Káder "The Reds" aktuálne disponuje iba tromi ortodoxnými strednými obrancami, pričom Joe Gomez sa len tento týždeň zapojil do tréningového procesu po zranení. Liverpool sa zároveň zaujíma o 25-ročného anglického reprezentanta Marca Guehiho z Crystal Palace.
„Kluby sa dohodli na prestupe, ale Leoni ešte s nami nepodpísal zmluvu. Keď sa tak stane, môžem byť konkrétnejší. Guehi nie je naším hráčom a nanešťastie, bol kapitánom tímu, s ktorým sme v nedeľu prehrali. Ak chcete viesť rozhovor o ňom, musíte ísť do Palace za Glasnerom a opýtať sa na jeho názor,“ citovala agentúra DPA Slota, 46-ročného kormidelníka Liverpoolu.
