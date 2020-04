Prezident futbalového klubu Brescia Cellino ochorel na COVID-19

Brescia 19. apríla (TASR) - Prezident talianskeho futbalového klubu Brescia Calcio, Massimo Cellino, sa nakazil novým koronavírusom. Potvrdil to v nedeľu osobne pre talianske médiá.



Šesťdesiatriročný Cellino je prvý prezident klubov Serie A, ktorý ochorel na COVID-19. "Bol som pár dní v Cagliari, keď sa mi skončila trojtýždňová karanténa v Brescii. Potom som išiel do nemocnice na test. Pozitívny test má aj moja dcéra, môj syn našťastie nie. Aké sú symptómy? Veľká únava a bolesť v kostiach," citoval Cellina web ilmattino.it. V Brescii, ktorej patrí po 26 zápasoch posledné miesto v Serie A, pôsobí aj slovenský reprezentačný stredopoliar Nikolas Špalek.



Najvyššiu taliansku súťaž museli v marci prerušiť pre koronavírusovú krízu a jej vedenie dúfa, že sa ročník opäť rozbehne v júni. Cellino však nesúhlasí s predĺžením sezóny. "Ligový šéf Luigi De Siervo mi zavolal a spýtal sa ma, či by som bol za to, aby sa hralo na neutrálnej pôde. Odpovedal som, že som proti akémukoľvek dohratiu sezóny. Už ju mali ukončiť, rozhodne nemôžeme pokračovať po 30. júni. Počul som o septembri alebo októbri, to je bláznovstvo," vyhlásil Cellino pre Tuttosport.