Prezident panamskej federácie Arias dostal polročný dištanc

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Arias nebude môcť vykonávať žiadne aktivity spojené s futbalom.

Autor TASR
Zürich 21. novembra (TASR) - Prezident Panamskej futbalovej federácie Manuel Arias dostal opätovne polročný dištanc a pokutu vo výške 20.000 švajčiarskych frankov za nedostatok rešpektu k reprezentantke Marti Coxovej. Vlani pred MS žien ju kritizoval a označil za „tučnú". Informovala o tom agentúra AP.

Arias nebude môcť vykonávať žiadne aktivity spojené s futbalom. Piateho decembra sa nebude môcť vo Washingtone zúčastniť na žrebe MS 2026. Trest mu uplynie štyri týždne pred štartom šampionátu v USA, Mexiku a Kanade, na ktorý sa prebojovala aj Panama po víťazstve 1:0 nad Salvádorom. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) už v januári suspendovala Ariasa za urážku členky ženskej reprezentácie na šesť mesiacov.
