Priaznivci Liverpoolu nesmú oslavovať v centre, zasiahol aj starosta

Liverpool 27. júna (TASR) - Fanúšikovia FC Liverpool naďalej nemôžu oslavovať zisk prvého majstrovského titulu od roku 1990 v centre mesta. Tamojšia polícia vydala v piatok toto nariadenie po tom, čo priaznivci "The Reds" slávili v uliciach druhý deň po sebe napriek tomu, že v Anglicku platí zákaz zhromažďovania či povinnosť udržiavať odstup. Nariadenie platí až do nedele.



Futbalisti Liverpoolu ukončili 30-ročné čakanie na titul, definitívne im ho zabezpečila štvrtková prehra Manchestru City s Chelsea (1:2). Fanúšikovia následne vyrazili oslavovať k štadiónu Anfield, kde sa ich zišlo niekoľko tisíc, hoci ich od spoločných osláv odhováralo vedenie mesta, ako i tréner Jürgen Klopp. V piatok priaznivci vyrazili do centra, na čo polícia zareagovala vydaním zákazu zhromažďovania. Po zverejnení záberov z osláv vyzval starosta Joe Anderson fanúšikov, aby sa z titulu radovali doma. "Oceňujem, že chcú oslavovať, ale prosím ich, aby s ohľadom na svoju bezpečnosť i bezpečnosť ostatných išli domov a slávili tam. COVID-19 je stále obrovské riziko a naše mesto už stratilo príliš veľa ľudí," napísal na Twitteri.



V Británii sa novým koronavírusom nakazilo vyše 310.000 ľudí, v sobotu evidovali v krajine od vypuknutia pandémie už 43.498 úmrtí.