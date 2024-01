Prípravné zápasy Al-Nassru v Číne zrušili pre Ronaldovo zranenie

Peking 23. januára (TASR) - Organizátori dvoch prípravných zápasov saudskoarabského Al-Nassr v Číne odložili tieto stretnutia v dôsledku zranenia Cristiana Ronalda. Duely boli v Číne veľmi očakávané a vstupenky sa vypredali len niekoľko hodín po tom, ako sa tento mesiac dostali do predaja. K zrušeniu prišlo len deň pred konaním prvého zápasu na pôde Šanghaj Šen-chua, druhé stretnutie na trávniku Če-ťiangu bolo naplánované na nedeľu.



"Dnešok je pre mňa smutný deň," citovala Ronalda agentúra AFP. Na utorňajšej tlačovej konferencii sa ospravedlnil fanúšikom. "Niektoré veci nemôžete vo futbale ovplyvniť. Bohužiaľ, mám problém," povedal hviezdny kanonier. Len niečo vyše hodiny po oznámení bol hashtag o jeho ospravedlnení najsledovanejšou témou na čínskej sociálnej sieti Weibo. Nazbieral viac ako 19 miliónov zobrazení.



"Do Číny prichádzam od roku 2003 alebo 2004, takže sa tu cítim ako doma. Cítim, že je to môj druhý domov. Zápasy sme nezrušili, chceme sa do vašej krajiny vrátiť," dodal Ronaldo. Bližšie informácie k jeho zraneniu neboli zverejnené.