Promesa odsúdili na 18 mesiacov za to, že bodol synovca do kolena

Amsterdam 19. júna (TASR) - Holandského futbalového reprezentanta Quincyho Promesa odsúdili na 18 mesiacov nepodmienenčne za to, že bodol svojho synovca do kolena. Informovala o tom agentúra AP. Krídelník Spartaka Moskva odohral za národný tím 50 zápasov a vsietil sedem gólov. V súčasnosti žije v Rusku a na pojednávaní nebol, jeho obhajcovia sa plánujú odvolať.



"Pri vynesení rozsudku sme zohľadnili, že Quincy Promes je profesionálny futbalista a holandská celebrita, ktorá by mala ísť príkladom. Preto dostal vyšší ako ročný trest," uvádza sa vo vyhlásení amsterdamského okresného súdu K incidentu prišlo v júli 2020 na rodinnej oslave neďaleko holandskej metropoly. Promes bol v tom čase ešte hráč Ajaxu Amsterdam.