Prvý nakazený hráč v Nemecku je Hübers z druholigového Hannoveru

Berlín 11. marca (TASR) - Prvý profesionálny futbalista v Nemecku nakazený koronavírusom je Timo Hübers, obranca druholigového klubu Hannover 96. Dvadsaťtriročný stopér je momentálne v domácej karanténe, informovala agentúra SID.



Všetci hráči aj členovia realizačného tímu sa musia podrobiť lekárskym testom. Hübers sa pravdepodobne nakazil v sobotu na podujatí v meste Hildesheim, od tej doby nebol v kontakte so spoluhráčmi. Predpokladá sa, že už nikto ďalší z klubu nebude pozitívne testovaný. Hannover má v sobotu odohrať doma ligový zápas s Dynamom Drážďany bez divákov.



V Nemecku do stredy evidovali takmer 1630 nakazených osôb a tri smrteľné prípady. Počet smrteľných obetí sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo k stredajšiemu popoludniu zvýšil na 4373, v 118 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u 121.545 osôb.