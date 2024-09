PSG má zaplatiť Mbappemu 55 miliónov eur

Paríž 12. septembra (TASR) – Právna komisia Francúzskej futbalovej ligy nariadila Parížu Saint-Germain zaplatiť 55 miliónov eur bývalému hráčovi Kylianovi Mbappemu. Ide o trojmesačnú nevyplatenú mzdu a tzv. "etický" bonus, na ktoré má hráč nárok po svojom tohtoročnom odchode do Realu Madrid.



K rozhodnutiu prišlo deň po tom, ako Mbappe odmietol ponuku mediácie medzi ním a klubom zo strany Francúzskej futbalovej ligy. PSG, v ktorom pôsobí aj slovenský kapitán Milan Škriniar, rozhodnutie komisie neprijalo a chce podniknúť ďalšie právne kroky. "Vzhľadom na obmedzenú právnu pôsobnosť komisie na prijatie úplného rozhodnutia v tejto veci musí byť teraz záležitosť napadnutá na inom právnom fóre, ktorému Paríž Saint-Germain s radosťou predloží všetky skutočnosti v priebehu nasledujúcich mesiacov," citovala z vyhlásenia klubu agentúra AP.



Mbappeho nárok na bonusy bol podľa klubu zrušený dohodou oboch strán pred minulou sezónou. Útočník vtedy nedostával priestor v tíme v dôsledku svojho rozhodnutia nevyužiť ročnú opciu v kontrakte. Klub ho vynechal z prípravných zápasov v Japonsku i Kórejskej republike aj prvého ligového zápas sezóny proti Lorientu (0:0). Nakoniec sa mal bonusov vzdať výmenou za opätovné začlenenie do tímu. "Z právneho a faktického hľadiska sa hráč opakovane verejne i súkromne jasne zaviazal, čo treba rešpektovať, keďže mu klub počas siedmich fantastických rokov v Paríži poskytol bezprecedentné výhody," uviedol ďalej parížsky klub.



O odchode 25-ročného útočníka sa hovorilo niekoľko rokov a v záverečnom ročníku panovalo medzi ním a klubom citeľné napätie. PSG ponúklo Mbappemu v roku 2022 najlukratívnejšiu zmluvu vo svojej histórii a po jeho avizovanom odchode vzťahy výrazne ochladli. Klub sa ho snažil predať do saudskoarabského Al Hilalu a do Realu Madrid odišiel nakoniec ako voľný hráč. Mbappe zas cítil frustráciu, keďže klub nepriviedol sľúbené posily.