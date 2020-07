PSG opustil už druhý talent, Aouchiche zamieril do Saint-Etienne

Paríž 20. júla (TASR) – Káder futbalistov Paríža St. Germain opustil v tomto mesiaci už druhý talentovaný mladík. Osemnásťročný stredopoliar Adil Aouchiche, historicky najmladší hráč klubu so štartom v Ligue 1, podpísal zmluvu s ligovým rivalom AS Saint-Etienne.



Začiatkom júla odišiel z PSG aj 18-ročný stredný obranca Tanguy Kouassi, ktorý sa dohodol na profesionálnom kontrakte s Bayernom Mníchov. Obaja hráči opustili francúzskeho majstra po tom, ako odmietli podpísať nové zmluvy. „Som veľmi smutný a veľmi sklamaný," reagoval vtedy tréner PSG Thomas Tuchel.



Aouchiche je z parížskeho predmestia a má na konte 40 štartov za francúzsku reprezentáciu v rôznych vekových kategóriách. Na ME hráčov do 17 rokov vlani strelil deväť gólov v piatich dueloch a na MS rovnakej vekovej kategórie v Brazílii ho vyhlásili vďaka siedmim gólovým asistenciám za druhého najlepšieho hráča. Vo veku 17 rokov a 46 dní debutoval 30. augusta 2019 v drese PSG vo francúzskej lige ako najmladší hráč v histórii klubu. Záujem o neho malo viacero klubov, do Saint-Etienne odišiel zadarmo. Informovala o tom agentúra AFP.