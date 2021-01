PSG rokuje s Evertonom o kúpe útočníka Keana

Paríž 4. januára (TASR) – Vedenie francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain rokuje s Evertonom o kúpe talianskeho útočníka Moisea Keana. Ten je v tíme finalistu uplynulej edície Ligy majstrov na hosťovaní do konca sezóny bez opcie na kúpu, informoval portál lequipe.fr s odvolaním sa na Sky Sports.



Dvadsaťročný Kean má zmluvu s Evertonom do júna 2024, zástupcovia anglického klubu sú však naklonení myšlienke jeho predaja. Od Parížanov by v tom prípade zinkasovali odstupné 34,5 milióna eur.



Keanovi sa v PSG strelecky darí, v jedenástich vystúpeniach v Ligue 1 strelil sedem gólov, ďalšie dva pridal v skupinovej fáze Ligy majstrov.