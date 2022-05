PSG sa podľa Donnarummu musí rozhodnúť medzi ním a Navasom

Paríž 13. mája (TASR) - Taliansky futbalový brankár Gianluigi Donnarumma deklaroval, že v budúcej sezóne si vedenie Paríža St. Germain musí vybrať medzi ním a Keylorom Navasom. S kostarickým brankárom vychádza Donnarumma dobre, súčasná situácia v tíme šampióna francúzskej Ligue 1 však podľa neho nepomáha ani jednému z hráčov.



Dvadsaťtriričný Talian prišiel do Parížu minulé leto z AC Miláno a podpísal kontrakt do roku 2026. Tridsaťpäťročný Navas sa presunul do Francúzska v roku 2019 z Realu Madrid. "Odchytal som zhruba polovicu stretnutí, nebolo to jednoduché. Som presvedčený, že môžem tomuto klubu a tímu dať viac. S Navasom mám veľmi dobrý vzťah, situácia je ťažká pre nás pre oboch. Klub sa musí rozhodnúť," povedal Donnarumma podľa agentúry AFP.