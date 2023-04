PSG sa zaujíma o Stade de France, no je to až plán D

Paríž 27. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain je medzi záujemcami o štadión Stade de France, no prioritou je zabezpečenie vlastníctva doterajšieho stánku Parku Princov.



PSG sa nachádza medzi potenciálnymi záujemcami o štátom vlastnený národný štadión v Saint-Denis, ktorí do štvrtkového termínu dodali svoje ponuky. Nový majiteľ získa stánok, ktorý bude centrom budúcoročnej olympiády v Paríži, keď v júli 2025 vyprší zmluva súčasným nájomcom. Francúzska vláda stanovila cenu na 647 miliónov eur.



Stade de France je domov národných tímov vo futbale a rugby a v októbri bude hostiť finále MS v rugby. Podľa francúzsky médií sa o štadión zaujímajú aj Medzinárodná futbalová federácia a Európska futbalová únia. FIFA však tieto správy odmietla a UEFA ich nekomentovala. Noví majiteľa budú musieť výrazne renovovať stánok. Ak by ho získal PSG, chce posunúť tribúny bližšie ku trávniku a znížiť kapacitu zo súčasných 80.000 na 70.000 miest.



Pre Parížanov je to záložný plán, keďže rokovania s radnicou o kúpu Parku Princov zatiaľ neprinášajú ovocie. Klub hrá na štadióne s kapacitou približne 47.000 miest od roku 1973. "Je to plán A, B aj C, kúpa Stade de France je až plán D," uviedol zdroj z klubu pre agentúr AFP. Klub by chcel zrenovovať štadión a zvýšiť jeho kapacitu na 58.000 miest za približne 500 miliónov eur. Ďalšou možnosťou je stavba nového štadióna na okraji Paríža či pri novom tréningovom centre v Poissy.