PSG so Škriniarom zvíťazil v Rennes 3:1, posunul sa na 3. miesto

Ligue 1 - 8. kolo:



Olympique Marseille – AC Le Havre 3:0 (2:0)



Góly: 18. Sangante (vl.), 21. Aubameyang, 85. I. Ndiaye, ČK: 40. R. Ndiaye (Le Havre) po druhej ŽK







Stade Brest - Toulouse FC 1:1 (0:1)



Góly: 90.+3 Satriano - 27. Magri







Olympique Lyon – FC Lorient 3:3 (3:1)



Góly: 22. a 41. Lacazette (druhý z 11 m), 21. Nuamah - 16. a 54. Kroupi, 79. Yongwa







HSC Montpellier – Clermont Foot 4:2 (2:2) - nedohrané



Góly: 17. a 77. Al-Taamari, 31. a 47. Savanier (oba z 11 m) - 26. Nicholson, 45. Konate, ČK: 54. Esteve po 2. ŽK - 90.+4 Neto Borges







RC Lens – OSC Lille 1:1 (0:1)



Góly: 70. Machado - 45.+3 Andre







Stade Rennes - Paríž Saint-Germain 1:3 (0:2)



Góly: 56. Gouiri - 32. Vitinha, 36. Hakimi, 58. Kolo Muani



/M. Škriniar (PSG) odohral za hostí celé stretnutie/

Paríž 8. októbra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zvíťazili v nedeľnom zápase 8. kola Ligue 1 na ihrisku Stade Rennes 3:1 a posunuli sa na tretie miesto tabuľky. Na lídra AS Monaco strácajú dva body, na druhé Nice jeden bod. Góly úradujúceho francúzskeho šampióna strelili Vitinha, Achraf Hakimi a striedajúci Randal Kolo Muani. Škriniar odohral za hostí celý zápas.Duel medzi HSC Montpellier a Clermont Foot nedohrali. Rozhodca ho predčasne ukončil v siedmej minúte nadstaveného času po tom, ako v tesnej blízkosti brankára hostí Moryho Diawa vybuchla pyrotechnika. Tá priletela na ihrisko zo sektora domácich ultras. Montpellier viedol tesne pred koncom stretnutia 4:2.Senegalský brankár bol po výbuchu otrasený, z trávnika ho odniesli na nosidlách. Znepokojení hráči Clermontu sa zhromaždili okolo Diawa, Neto Borges v reakcii ukázal domácim priaznivcom prostredník, za čo ho rozhodca vylúčil. To ešte viac rozvášnilo fanúšikov. Hráči následne na pokyn rozhodcu zamierili do šatní. Nakoniec hlavný arbiter rozhodol, že zápas sa už v nedeľu dohrávať nebude.uviedol podľa AFP rozhodca Florent Batta. O osude duelu rozhodne vedenie ligy.V ďalšom stretnutí hráči Stade Brest remizovali s Toulouse 1:1, keď bod pre domácich zachránil v nadstavenom čase Martin Satriano. V tabuľke figuruje Brest na štvrtom mieste. Hráči Olympique Marseille zastavili sériu štyroch zápasov bez víťazstva. Doma si poradili s Le Havre 3:0 a posunuli sa na šieste miesto. Le Havre, ktoré hralo od 40. minúty bez vylúčeného Rassoula Ndiayeho, je trináste.