Presvedčil výkonmi. Putnocký predĺžil zmluvu so Slaskom Vroclav

Vroclav 20. februára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Matúš Putnocký predĺžil kontrakt s tímom poľskej najvyššej súťaže Slaskom Vroclav. Rodák z Prešova bude v tíme aktuálne štvrtého tímu Ekstraklasy pôsobiť minimálne do konca júna 2021. Informuje o tom poľský športový denník Przeglad Sportowy.



"Putnocký je zároveň prvý z hráčov v tíme Slasku, ktorý splnil podmienku, že predĺženie zmluvy sa bude odvíjať od športovej formy," uviedol denník, pripomínajúci, že pred sezónou podpísal brankár, prichádzajúci do Slasku z Lechu Poznaň zmluvu na rok s prípadnou opciou.



Podľa poľského periodika bolo tiež podmienkou predĺženia zmluvy aj odohratie minimálne 1800 minút v sezóne. "Potvrdilo sa, že Matúš je brankár, ktorý nám môže výrazne pomôcť," zhodnotil doterajšie účinkovanie Putnockého v klube český tréner Slasku Vítězslav Lavička.



Putnockého po sobotňajšom remízovom zápase Vroclavi na ihrisku Štetína zaradili do jedenástky kola Ekstraklasy. V Poľsku pôsobí bývalý brankár Nitry i Slovanu od roku 2015, pred pôsobením vo Vroclavi a Poznani chytal za Ruch Chorzów.