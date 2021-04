Queiroz sa vráti na lavičku Juhoafrickej republiky

Johannesburg 23. apríla (TASR) - Portugalčan Carlos Queiroz bude novým trénerom reprezentácie Juhoafrickej republiky. Do staronovej funkcie ho oficiálne vymenujú v sobotu, na tomto poste už pôsobil v rokoch 2000 až 2002. Na Africkom pohári národov 2002 priviedol tím do štvrťfinále a vybojoval s ním postup na majstrovstvá sveta, pred ktorými ho však odvolali.



Šesťdesiatosemročný Queiroz nahradí Molefiho Ntsekiho. Ten sa porúčal, keď JAR prehrala so Sudánom a nekvalifikovala sa na tohtoročný APN. Kvalifikáciu MS 2022 odštartuje v júni stretnutiami na pôde Zimbabwe a doma s Ghanou. Predchádzajúca anabáza portugalského kouča bola lavička Kolumbie, z ktorej ho prepustili v decembri. Mužstvo zanechal na siedmej priečke desaťčlennej juhoamerickej kvalifikácie MS, pripomenula agentúra AFP.