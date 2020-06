Raffael v Mönchengladbachu po sezóne skončí, ale bude mať rozlúčku

Mönchengladbach 25. júna (TASR) - Brazílsky futbalový útočník Raffael po sezóne skončí v bundesligovom klube Borussia Mönchengladbach potom, ako mu vedenie neponúklo predĺženie zmluvy. V Borussii pôsobil sedem rokov.



"Bolo to športové rozhodnutie a rokovali sme s ním otvorene a priateľsky. Rozhodli sme sa nepredĺžiť mu zmluvu, ale rozišli sme sa v dobrom. Bol tu kľúčovým hráčom a zaslúži si peknú rozlúčku s fanúšikmi," citovala agentúra DPA slová športového riaditeľa Maxa Eberla.



Tridsaťpäťročný Raffael v minulosti pôsobil v Schalke 04 Gelsenkirchen a Herthe Berlín. Disponuje už nemeckým občianstvom. Hoci ho aktuálne trápilo zranenie a nebol v plnom tréningu, mohol by naskočiť do záverečného súboja koronakrízou poznačeného ročníka proti Herthe. Eberl tiež potvrdil, že oficiálne sa mužstvo s Raffaelom rozlúči na súkromnom obede a rozlúčkový zápas mu zorganizujú, keď už budú môcť do hľadiska aj diváci.