Rakúšan Lazaro smeruje na hosťovanie do Newcastlu

Newcastle 24. januára (TASR) - Rakúsky futbalový reprezentant Valentino Lazaro smeruje z Interu Miláno do Newcastlu United na hosťovanie do konca sezóny.



"Dúfa, že získa viac hernej praxe," informovala agentúra APA v súvislosti s novým spoluhráčom slovenského brankára Martina Dúbravku. Dvadsaťtriročný stredopoliar Lazaro, ktorý má s Interom zmluvu do roku 2023, nastúpil v jeho drese iba v jedenástich dueloch.